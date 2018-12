Masuda: Pokemon Let's Go non è uno spin-off; integrazione con GO anche in futuro

Gli ultimi due titoli dedicati ai mostriciattoli più famosi del mondo, Pokémon Let's Go Pikacuh e Let's Go Eevee, sono a tutti gli effetti dei remake di Pokémon Giallo. Molti giocatori, quindi, non li considerano come dei giochi della serie principale, anche perché non hanno introdotto una nuova generazione.

Il director Junichi Masuda, tuttavia, è di tutt'altra opinione. In una recente intervista ha dichiarato chiaramente che "questi giochi non sono degli spin-off. Appartengono alla serie Pokémon principale". Una delle loro caratteristiche distintive, ovvero la funzionalità che permette ai due titoli di collegarsi con Pokémon GO per dispositivi mobili, potrebbe persino tornare in futuro negli altri episodi della serie principale. Tutto dipenderà dal grado di apprezzamento dei videogiocatori: "Se tante persone diranno di essersi divertite ad importare i mostri di Pokémon GO, allora potremo pensare di inserire questa funzione anche nei futuri titoli".

Il messaggio di Masuda appare chiaro: Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee non vanno considerati degli spin-off per un pubblico casual. Cosa ne pensate? Siete della stessa opinione del director? Il titolo intanto continua a dominare le vendite in Giappone, dove ha resistito all'attacco di Battlefield 5. Cogliamo l'occasione per segnalarvi che tra le nostre pagine trovate una guida su come ottenere tutte le forme di Alola.