Mat Piscatella di NPD Group pronostica la classifica dei giochi più venduti nel 2019

Il noto analista di mercato Mat Piscatella, uno dei volti più rappresentativi di NPD Group, ha condiviso pronosticato la lista di quelli che a fine 2019 risulteranno essere i giochi più venduti negli Stati Uniti.

Secondo Piscatella, sarà ancora una volta il marchio di Call of Duty a primeggiare su tutti grazie all'imminente arrivo del promettente COD Modern Warfare. A completare il podio, troviamo NBA 2K20 e Madden NFL 20, ma vi riportiamo di seguito l'ipotetica classifica in versione integrale (non sono incluse le vendite digitali):

Call of Duty: Moder Warfare

NBA 2K20

Madden NFL 20

Borderlands 3

Mortal Kombat 11

Star Wars: Jedi Fallen Order

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Kingdom Hearts 3

Tom Clancy's The Division 2

Pokémon Spada/Scudo

Se il trionfo di Modern Warfare dovesse trovare riscontro nella realtà, si tratterebbe della nona volta in undici anni in cui un titolo della serie di Call of Duty diventi il gioco più venduto dell'anno.

Per quanto riguarda invece l'ambito hardware, Piscatella prevede che la crescita di Nintendo Switch non riuscirà a mettere in secondo piano il lento ma inesorabile declino di PlayStation 4 e Xbox One che si apprestano a lasciar spazio ai rispettivi successori PS5 e Xbox Scarlett. Di fatto - aggiunge l'analista - saranno sostanzialmente le vendite software a risultare determinanti per l'industria videoludica, che come detto si avvia verso una fase di transizione generazionale.