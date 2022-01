Matchpoint Tennis Championships annunciato per PC e console: trailer e finestra di lancio

Kalypso Media e lo sviluppatore australiano Torus Games hanno annunciato Matchpoint: Tennis Championships, nuovo titolo sportivo dedicato al tennis in arrivo nella primavera 2022 su PC, Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One. Il reveal trailer ci offre inoltre un primo assaggio della nuova simulazione sportiva.

Nel descrivere il gioco, gli sviluppatori promettono un'esperienza altamente credibile e simulativa. Utilizzando tattiche sofisticate, il posizionamento intelligente dei giocatori e sfruttando la fisica realistica della palla che sono una parte centrale del gameplay, i giocatori potranno gareggiare in tornei di tennis e competizioni in tutto il mondo, restando colpiti dalle sofisticate animazioni dei personaggi e un controllo del giocatore senza precedenti, offrendo così un’esperienza realistica. Confermata inoltre la presenza di una corposa modalità carriera e un sistema di rivalità unico.

Al lancio di Matchpoint Tennis Championships saranno disponibili 16 famosi tennisti, a partire dall'attuale numero due della classifica mondiale Danill Medvedev e passando per altri atleti da top 10 globali quali Garbine Muguruza, Andrey Rublev, Casper Ruud e Hubert Hurkaczs. Tra le altre caratteristiche confermate, la possibilità di creare da zero il proprio tennista sfruttando numerose opzioni di personalizzazione, partite multiplayer online e in locale, e la modalità Replay con la quale riprendere gli incontri più intensi per guardarli in un secondo momento per apprendere nuove tecniche ed approcci al gameplay.

In attesa quindi di mettere le mani sul nuovo gioco di tennis, e restando in tema, la nostra recensione di Tennis World Tour 2 vi descriverà tutti i dettagli e qualità di uno degli esponenti più noti di questo sport usciti negli ultimi anni.