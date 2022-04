Matchpoint Tennis Championships ha una data! Sorpresa: arriva su Game Pass

Dopo aver inaugurato l'anno presentato Matchpoint Tennis Championships, Kalypso Media calca nuovamente i campi da tennis della simulazione sportiva per annunciarne la data di lancio con un video che, oltretutto, ne conferma l'arrivo al day one su Xbox Game Pass.

Il nuovo progetto in sviluppo presso Torus Games promette di offrire un'esaltante esperienza di tennis capace di evolvere le dinamiche ludiche, i contenuti e persino la narrazione delle passate simulazioni legate a questo amato sport.

Matchpoint pone infatti una forte attenzione al realismo tattico, al posizionamento e alla mira, con un'ampia selezione di modalità a cui accedere tra Carriera, sfide in locale e attività multiplayer competitive. A detta dei suoi autori, nel titolo ritroveremo dei personaggi dalle animazioni fluide, un evoluto motore fisico che gestirà il comportamento della palla e un ampio corollario di mosse, tecniche e stili da adottare per avere il pieno controllo sul proprio alter-ego.

All'interno del gioco ritroveremo presenta 16 stelle del tennis internazionale come Nick Kyrgios, Kei Nishikori e Amanda Anisimova, ma non mancherà anche un profondo editor che darà modo ai più creativi di plasmare il proprio atleta in ogni singolo dettaglio, ivi comprese le customizzazioni della racchetta e l'abbigliamento, con attrezzature su licenza ufficiale di YONEX, Babolat, HEAD e altri marchi.

La commercializzazione di Matchpoint Tennis Championships è prevista per il 7 luglio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Gli abbonati al Game Pass potranno accedere "gratuitamente" al titolo sin dal giorno di lancio su PC, console Xbox e in game streaming su Xbox Cloud Gaming.