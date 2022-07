Mato Anomalies: annunciato l'RPG ambientato in una Shangai neo-futuristica

Il publisher Prime Matter e la software huose con sede a Shangai di Arrowiz hanno ufficialmente annunciato l'arrivo di Mato Anomalies, un nuovo ruolistico ad ambientazione neo-futuristica in arrivo nei primi mesi del 2023 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Mato Anomalies è un RPG con sistema di combattimento a turni che catapulta i giocatori a Mato, una versione immaginaria e neo-futuristica della vecchia Shanghai. Assumi il controllo dei due protagonisti Doe e Gram per indagare sulle anomalie che si stanno verificando in città oppure addentrati nelle fenditure per affrontare creature demoniache determinate a causare il tracollo della città. Fai squadra con improbabili compagni di avventura e svela gli oscuri segreti che contraddistinguono questa storia di dovere, speranza e giustizia.

Il gioco sarà doppiatto in giapponese e inglese e saranno presenti i sottotitoli in lingua italiana, inglese, francese, spagnola, tedesca e giapponese. La longevità del gioco si attesta su circa 40 ore di gameplay.

"Siamo entusiasti di condividere il gioco che abbiamo costruito negli ultimi due anni", ha dichiarato il CEO di Arrowiz Horace Xiong in un comunicato stampa. "Il nostro team creativo ha immaginato la trama profonda e il mondo di Mato Anomalies, portato in vita dai nostri designer appassionati. Oltre 50 persone di talento, esclusi i partner esterni, sono state coinvolte in questo progetto. Siamo incoraggiati dal nostro partner Prime Matter, che crede nel nostro studio e nella visione globale".

In attesa del suo debutto fissato al Q1 del 2023, vi rimandiamo al filmato che trovate in apertura per dare un primo sguardo a Mato Anomalies. Per ulteriori informazioni potete visitare la pagina Steam del gioco.