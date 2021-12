Matrix Awakens, 'assolutamente da provare': Digital Foundry analizza l'Unreal Engine 5

Sin dalla sua prima presentazione, le potenzialità del nuovo Unreal Engine 5 hanno lasciato basito il pubblico di appassionati, affascinati al pensiero degli universi videoludici ai quali l'engine di Epic Games potrebbe dare vita nei prossimi anni.

Tra gli ultimi assaggi di UE5, troviamo ora l'impressionante open world di The Matrix Awakens. Disponibile gratuitamente su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, tale Demo è stata attentamente analizzata dalla redazione di Digital Foundry, che, anche dialogando con Epic Games, ne ha svelato ogni segreto tramite una ricchissima analisi. Con quest'ultima, il team non ha risparmiato complimenti e impressioni positive sull'esperienza, consigliando a tutti i giocatori in possesso dei nuovi hardware Sony e Microsoft di "provarla assolutamente".



Tra gli elementi che più hanno impressionato gli analisti di Digital Foundry, troviamo la commistione tra asset predefiniti e rendering in tempo reale utilizzata per dar vita ai personaggi di The Matrix Awakens. In particolare, il risultato si è rivelato notevole nei casi di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Dopo essersi prestati a scannerizzazioni digitali complete, i due attori sono poi stati equipaggiati e animati tramite i tool offerti dalla tecnologia MetaHuman. Quest'ultima ha invece dato vita all'alter-ego del giocatore in maniera autonoma, ma con risultati comunque notevoli, anche a fronte del paragone con Reeves e Moss.



Sul fronte dell'ambientazione, Digital Foundry parla di un "livello di fedeltà mai visto sino ad ora", con rendering che sfiorano la qualità proposta da un Blue-Ray. Un risultato che sorprende soprattutto se si considera che è stato ottenuto all'interno di un vero e proprio open-world, con esplosioni e altre dinamiche regolate in tempo reale dal sistema di gestione della fisica Chaos. I rendering realizzati tramite la tecnologia Nanite, inoltre, eliminano di fatto ogni fenomeno di pop-in.



Anche sul fronte dell'illuminazione, The Matrix Awakens offre risultati eccezionali, grazie ad una combinazione tra la tecnologia Lumen, di proprietà di Epic Games, e le potenzialità hardware legate al Ray Tracing di PS5 e Xbox Series X. Meno granitica la performance dell'esperienza in termini di fluidità. La sezione iniziale e le cut-scene - osserva Digital Foundry - sono infatti proposte a 24 fps, con un tetto di 30 fps per l'intero The Matrix Awakens.



In chiusura, vi ricordiamo che The Matrix Awakens è disponibile gratis su PS5 e Xbox Series X|S: avete già avuto modo di testare con mano il contenuto?