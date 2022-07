Matrix Awakens: la demo in UE5 sarà rimossa a breve dagli store PS5 e Xbox Series X|S

Presentata al termine dell'ultima edizione dei The Game Awards diretti da Geoff Keighley, la tech demo in Unreal Engine 5 The Matrix Awakens sarà presto rimosso dagli store digitali di PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

The Matrix Awakens, che su PS5 e Xbox Series X|S ha totalizzato oltre 6 milioni di download, è un prodotto concepito da Epic Games per fornire un assaggio delle potenzialità dell'Unreal Engine 5, il motore grafico all'avanguardia sviluppato dalla compagnia capitanata da Tim Sweeney. Sebbene si tratti di un'avventura contenuta e per larga parte scriptata, la demo ha saputo impressionare i giocatori ed ha aperto una finestra sulla grafica del futuro. Al netto di un'interazione limitata è possibile, al termine delle sequenze cinematografiche, girovagare per la metropoli ispirata alle ambientazioni di Matrix e osservare liberamente i suoi edifici, le auto, e le strade affollate.

The Matrix Awakens sarà però rimosso dagli store PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 9 luglio, e dunque non sarà più possibile mettere in download la tech demo sulle proprie console di ultima generazione. La rimozione, tuttavia, non andrà ad intaccare le librerie digitali di chi ha già scaricato il software e dunque vi consigliamo, se interessati, di scaricare la demo prima che sia troppo tardi.

In seguito al suo debutto su console, The Matrix Awakens è in seguito arrivato anche su PC come pacchetto gratis, in modo che gli utenti potessero sperimentare con i tool dell'Unreal Engine 5.