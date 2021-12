The Matrix Awakens: Keanu Reeves nel teaser trailer della tech demo in Unreal Engine 5

A stretto giro di posta dalla comparsa del preload di The Matrix Awakens su PS5 e Xbox Series X, gli organizzatori dei The Game Awards 2021 pubblicano il teaser dell'esperienza interattiva che verrà mostrata durante lo show del 9 dicembre.

Il breve filmato che precede la World Premiere di The Matrix Awakens ai TGA 2021 mostra quella che sembra essere l'incredibile versione digitalizzata di Keanu Reeves: il volto dell'attore hollywoodiano dovrebbe essere stato ricostruito con gli avanzati strumenti tecnologici di Unreal Engine 5, probabilmente attraverso l'editor di MetaHumans per UE5 disponibile da qualche mese come parte dei tool di sviluppo della versione Early Access del motore grafico di Epic Games.



L'ambiguità sulla natura del volto di Keanu Reeves mostrato nel video, se digitalizzato o reale, viene sottolineata dalla stessa star hollywoodiana nel rivolgersi agli appassionati domandandogli "come fanno a sapere che cosa è reale": osservando con attenzione il trailer si possono però notare delle "discrepanze grafiche" nei riflessi dell'iride e delle forti analogie tra le animazioni dell'attore e le movenze dei preset di MetaHumans, da qui i dubbi nutriti dalla community.

Il teaser, ad ogni modo, riprende la sinossi ufficiale dell'applicazione di The Matrix Awakens appena pubblicata sulle pagine del PlayStation Store e del Microsoft Store: in essa, viene confermata la partecipazione sia di Keanu Reeves che di Carrie-Anne Moss per un'esperienza che rappresenterà "un assaggio di narrazione e di intrattenimento interattivo con Unreal Engine 5 in una demo gratuita con tecnologia in tempo reale e una componente cinematografica che supera ogni limite".

Prima di lasciarvi al teaser, vi ricordiamo che nella giornata di giovedì 9 dicembre ci attende una maratona su Twitch per i Game Awards 2021 che partirà dal primo pomeriggio per proseguire fino alla mattina del 10 dicembre, con le nostre reazioni alle sorprese previste per lo show videoludico più atteso di questo fine anno.