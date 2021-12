Matrix Awakens è ancora più strabiliante nel video confronto con il film

Mentre in rete continua il dibattito sul grandioso progetto virale di Matrix Awakens, lo youtuber Cycu1 alimenta la discussione realizzando un video confronto tra la tech demo Unreal Engine 5 e le scene del film dei fratelli Wachowski ricreate da Epic per mostrare le potenzialità del proprio motore grafico.

Prendendo spunto dal kolossal hollywoodiano con protagonista Keanu Reeves, Epic e i suoi partner di sviluppo hanno sfruttato le enormi potenzialità tecnologiche di UE5 e la sua ampia rosa di funzionalità nextgen per ricostruire in un contesto completamente digitalizzato alcune delle sequenze più rappresentative di Matrix.

Dal risveglio di Neo alle sparatorie in slow motion in compagnia dell'amata Trinity, la ricostruzione in salsa UE5 del film cult di fine anni '90 effettuata dagli sviluppatori di Matrix Awakens è davvero convincente e, in certi momenti, rende quasi impossibile distinguere la realtà dalla finzione. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Date un'occhiata all'ultimo filmato di Cycu1 e fatecelo sapere con un commento.

Qualora foste interessati, qui trovate un ulteriore video raffronto tra le versioni PS5, Xbox Series S e X di Matrix Awakens incentrato, questa volta, sulle differenze grafiche e prestazionali del "primo assaggio multipiattaforma" di Unreal Engine 5 su console di ultima generazione.