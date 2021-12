Matrix Awakens: The Coalition ha collaborato allo sviluppo della demo nextgen su UE5

Nel festeggiare il lancio di The Matrix Awakens gratis su PS5 e Xbox Series X/S, Epic Games conferma il coinvolgimento di Microsoft e, nella fattispecie, del team di The Coalition per lo sviluppo dell'esperienza nextgen basata su Unreal Engine 5.

La sussidiaria canadese degli Xbox Game Studios ha così potuto mettere a frutto l'esperienza maturata con la tech demo Alpha Point di Unreal Engine 5 mostrata alla GDC 2021, concretizzando il sogno dei suoi sviluppatori di lavorare con la proprietà intellettuale di Matrix.

Come sottolineato dagli stessi rappresentanti di Epic Games sulle pagine del sito ufficiale del motore grafico Unreal Engine, la partecipazione di The Coalition al progetto di The Matrix Awakens ha consentito all'azienda americana di rinsaldare la propria collaborazione con i partner multipiattaforma. Oltre agli autori di Gears 5, allo sviluppo dell'esperienza UE5 ambientata nella dimensione di Matrix hanno partecipato anche SideFX, Evil Eye Pictures, WetaFX e altri soggetti dell'industria dell'intrattenimento digitale.

Per saperne di più su questo progetto e sulle ambizioni nextgen che ne hanno accompagnato lo sviluppo, vi riproponiamo il video ai limiti del fotorealismo di The Matrix Awakens ammirato durante lo show dei The Game Awards 2021.