Matrix Awakens: Unreal Engine 5 per la prima volta a confronto su PS5 e Xbox Series X|S

Il lancio di The Matrix Awakens gratis su PS5 e Xbox Series X|S avvenuto in concomitanza con lo show dei Game Awards ha fornito un assist d'oro a tutti gli appassionati e gli esperti di grafica e tecnica: per la prima volta in assoluto, è possibile mettere a confronto l'Unreal Engine 5 su diverse console next-gen.

È esattamente quello che ha fatto il canale YouTube ElAnalistaDeBits, confrontando grafica e framerate dell'esperienza videoludica su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. Abbiamo così scoperto che The Matrix Awakens gira a 1620p dinamici (con una media di 1404p) sia su PlayStation 5 sia su Xbox Series X, con la risoluzione dinamica che cala fino a 1080p (con una media di 828p) sulla piccola Series S. In tutti e tre i casi, viene utilizzata una tecnica Temporal Super Resolution per incrementare la risoluzione originale. Il framerate di riferimento è sempre 30fps: la fluidità durante il gameplay tentenna su tutte le console, con cali fino a 20fps, ma PS5 e Series S risultano tuttavia essere un po' più stabili. Durante i filmati, il framerate si assesta a 24-25fps su tutte e tre le piattaforme.

La virtualizzazione delle geometrie è affidata a Nanite, invece l'illuminazione globale e i riflessi sono resi possibili da Lumen: in entrambi i casi si può osservare un ritocco qualitativo verso il basso per Xbox Series S. I modelli dei personaggi, rivelatisi estremamente fotorealistici, sono stati modellati con Metahuman, mentre il sistema fisico è basato su Chaos. I caricamenti non durano più di 5 secondi su tutte le console (Xbox Series S è la più veloce per appena qualche decimo di secondo), inoltre non si segnalano variazioni nella qualità delle texture. Giudicate voi stessi guardando la video analisi allegata in cima a questa notizia.