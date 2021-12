Matrix Resurrection rende omaggio ai The Game Awards con un easter egg, i dettagli

In attesa di vedere The Matrix Resurrection nelle nostre sale, i fan d'oltreoceano hanno già potuto mettere le mani sul nuovo film di Lana Wachowski scovando un easter egg dedicato al mondo dei videogiochi ed in particolare ai The Game Awards.

D'altronde il protagonista della celebre saga cinematografica è un frequentatore assiduo degli ambienti videoludici: Keanu Reeves ha infatti preso le sembianze di Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077 ed ha più volte partecipato ai The Game Awards nel 2020 e nell'ultima edizione del 2021, in occasione della quale ha presentato l'esperienza in Unreal Engine 5 di Matrix. La kermesse ideata da Geoff Keighley ha quindi ricevuto un tributo all'interno di The Matrix Resurrection: in un preciso momento del film appare infatti un particolare trofeo dei The Game Awards 1999 assegnato al gioco The Matrix e sviluppato da Deus Machina. Neo, l'eroe principale, è infatti uno sviluppatore di videogiochi autore proprio del titolo in questione.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di The Matrix Resurrection. Se non lo avete ancora fatto, correte a leggere la nostra prova di The Matrix Awakens, la spettacolare demo tecnica in Unreal Engine 5.