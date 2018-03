Matt Piscatella di NPD: Nintendo Switch sarà la console più venduta del 2018

di NPD Group è uno degli analisti videoludici più richiesti ed esperti degli Stati Uniti: in una recente intervista pubblicata sulle pagine di GamingBolt, Piscatella ha parlato, tra le altre cose, di Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.

Per quanto riguarda Xbox One e PlayStation 4, Matt Piscatella fa sapere che: "Xbox One e PlayStation 4 sono due console di grande successo, Microsoft e Sony coccolano i propri consumatori, anche se in modo molto diverso. Entrambe stanno avendo successo ma ci sono numerose variabili riguardo i numeri, varianti che includono promozioni, accordi con i rivenditori, bundle, nuovi giochi in arrivo... è difficile effettivamente classificare le performance delle due piattaforme nel lungo periodo. Al momento il periodo è positivo per entrambe, vedremo..."

Restando in casa Microsoft, Piscatella si esprime anche sulla scelta di rendere disponibili i nuovi giochi First Party sin da subito per gli abbonati Xbox Game Pass: "E' indubbiamnte una bella cosa... alcuni rivenditori non sembrano troppo contenti ma la maggior parte di retailer non può lamentarsi. Xbox One e Xbox One X hanno venduto bene durante il Ringraziamento, Black Friday e per tutta la Holiday Season, Microsoft ha avviato diverse promozioni ed il lancio di PUBG in formato retail è stato un successo. Sono convinto che l compagnia abbia in serbo altre iniziative per venire incontro alle esigenze dei rivenditori."

Infine, quale sarà la console più venduta del 2018? Piscatella prova a rispondere anche a questa spinosa domanda: "prevedo la vittoria di Nintendo Switch, è una piattaforma più recente, relativamente economica e con un parco titoli interessante, in continua espansione. Ma non è certo, altre piattaforme potrebbero riscuotere altrettanto successo..."