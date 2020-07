Matteo Zanotti da Nathan Drake a Dominic in Gears of War: doppiaggi a tutto cult

Continua la nostra parentesi videoludica con l'italianissimo Matteo Zanotti, voce di personaggi indimenticabili, come Shikamaru in Naruto, e di avventurieri che, forse, saranno una vera sorpresa.

I videogiocatori più esperti avranno di certo notato una simiglianza nelle voci di Shaun Hastings, membro dell'Ordine degli Assassini e "Oracolo" della saga Assassin's Creed, e Lord Voldemort ovvero Colui-che-non-deve-essere-presentato: Zanotti ha infatti doppiato i due stravaganti personaggi in entrambi i franchise videoludici, ma il secondo solo negli ultimi tre capitoli.

Sempre nella saga di Altair ha doppiato anche Robert de Sablé e Paul Revere, ma ovviamente il suo oro olimpico è quello vinto per la magistrale interpretazione di Nathan Drake nella serie Uncharted, il cui quarto capitolo gli valse il premio di Miglior Doppiatore durante il Festival del doppiaggio Voci nell'Ombra del 2016. Sapevate che per il doppiaggio originale Nolan North ottenne più di un riconoscimento?

Medaglia d'argento va invece alla sua interpretazione di Dominic Santiago nei primi tre capitoli di Gears of War, mentre quella di bronzo va al suo Agente Speciale Jason Hudson in Call of Duty Black Ops 1,2 e 4. Altri suoi ruoli celebri sono stati Joseph Turner in Call of Duty World War II; Hadir e Capitano MacMillan in COD Modern Warfare (nei capitoli 1 e 4 rispettivamente); Padre James in Mafia III; Junkrat in Overwatch; Raymond Vester in Resident Evil Revelations, Pablo Navarro in BioShock e Spettro in Destiny.

Saltando di console in console Zanotti ha doppiato anche Falco Lombardi in Star Fox 64 3D e Star Fox Zero; Nathan Hale in Resistance: Fall of Man; Isaias Sandoval in Deus Ex Human Revolution; Carter Blake in Heavy Rain; Jacob Temple in Dead Space; Bradford in XCOM 2; Christian Matkovic in Battlefield 3; il Principe in Fable 3; Superman e Bizzarro in Injustice 2 e alcuni cameo vocali in Horizon Zero Dawn.

Per tutti gli ultimi aggiramenti scoprite il restyling di Gears 5 per Xbox Series X e l'attesissimo Fable per PC e next-gen Microsoft, che promette di riportare in vetta il cult del magnate informatico.