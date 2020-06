Matter: il nuovo gioco Bungie sarà un GaaS stile Destiny, nuove conferme

A inizio mese Bungie ha pubblicato una serie di annunci di lavoro per un nuovo progetto conosciuto attualmente con il nome in codice Matter. Arrivano ora nuovi dettagli da un secondo annuncio di lavoro per la ricerca di un Senior Online Engineer.

Il candidato ideale ha esperienza con i prodotti Games as a Service ed è capace di scrivere e mantenere codice in C++ oltre che di tradurre in risultati concreti le ambizioni del team, sviluppare le caratteristiche online e garantire un ritorno economico costante grazie agli acquisti in-app.

Da notare come nell'annuncio vengano citate varie piattaforme come PC, Mobile, Console e VR, senza scendere ulteriormente nel dettaglio. Al momento lo studio di Seattle sta lavorando sulla prossima espansione di Destiny 2 (Oltre la Luce) in uscita a settembre e sulle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X del suo celebre looter shooter.

Non è chiaro se lo studio stia sviluppando Destiny 3 oppure se sia al lavoro su una nuova IP, il team ha fatto capire di voler supportare attivamente Destiny 2 almeno fino al 2022/2023, l'ipotesi di un terzo capitolo appare dunque improbabile e l'ipotesi più concreta è quella legata ad un progetto del tutto nuovo.