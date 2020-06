Maurizio Merluzzo, attore, Youtuber, nerd: quali videogiochi ha doppiato?

Bicipiti, frullatori e youtuber di successo, Maurizio Merluzzo è tutto questo e molto di più. Prima ancora di Cotto & Frullato, l'attore pratese è sempre stato affascinato dalla recitazione, passione che insegue fino a renderla professione nel senso 2.0 del termine tra anime, videogame e un canale YouTube che vanta più di 800.000 iscritti.

Dopo la formazione come grafico pubblicitario, Merluzzo frequenta la scuola di cinema a Prato e all'inizio del 2007 si trasferisce a Milano per frequentare il Centro Teatro Attivo, presso cui studia recitazione e si specializzerà in doppiaggio. Sempre nel 2007 ottiene i primi incarichi come doppiatore e l'anno successivo viene scritturato per il suolo di Sai in Naruto Shippuden, e di lì a poco presterà la voce a Ling Yao in Fullmetal Alchemist Brotherhood e a Travis Fimmel in Vikings, volto del protagonista Ragnar Lothbrock. Tra i doppiaggi più recenti quello di Zachary Levi (La fantastica signora Maisel, Shazam) e David Castañeda (Diego Hargreeves/Numero due) in The Umbrella Academy, la cui seconda stagione è finalmente in arrivo si Netflix.

Ma torniamo a noi: quali videogiochi ha doppiato? I personaggi sono davvero tanti, e anche se molti sono secondari sono senza dubbio memorabili: in Assassin's Creed III e Syndicate è stato la voce di Daniel Cross e Jacob Frye; in Batman Arkham Origins ha vestito i panni di Anarky, in Borderlands 3 quelli di Troy Calypso, e in Mortal Kombat X ha interpretato Liu Kang, mentre in Sonic the Hedgehog e in Super Smash Bros. Ultimate è stato nientemeno che Knuckles.

Altri ruoli degni di nota quelli in Call of Duty: Black Ops e Infinite Warfare (Terrence Brooks e Dimitri Petrenko, Griff); Diablo 3 (Demon Hunter); Rainbow Six Siege (Jäger); Uncharted 3 (Salim); Far Cry 4 e 5 (Reggie, Xander Flynn); Horizon Zero Dawn (Helis); League of Legends (Ezreal); Mass Effect 3 (Steve Cortez); Overwatch (Baptiste) e The Last of Us (James). Chiudiamo la nostra compilation con Dying Light (Harris Brecken); Sly Cooper Ladri nel Tempo (Tennessee Kid Cooper); Titanfall 2 (Jack Cooper); e l'immenso cult che è World of Warcraft, in cui Merluzzo ha doppiato Mortiferous e Rehgar Terrafuriosa.

Se volete approfondire il nostro viaggio tra i microfoni italiani ed internazionali, vi lasciamo nel player in alto la preziosa testimonianza di Merluzzo, che ci racconta come si diventa doppiatore, mentre per tutte le novità sul titolo del momento vi rimandiamo alla grafica mozzafiato di The Last of Us 2, che potrebbe addirittura superare quella dei prossimi titoli PS5.