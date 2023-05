Maurizio Merluzzo quali personaggi dei videogiochi ha doppiato?

Maurizio Merluzzo è uno dei più celebri YouTuber italiani, alla carriera di content creator però ha da tempo affiancato la professione di doppiatore (e wrester), ma quali sono i personaggi dei videogiochi doppiati da Maurizio Merluzzo?

Sono davvero tanti, iniziando ad esempio da Daniel Cross e Samuel Prescott in Assassin's Creed III ma non solo perché Maurizio è anche la voce italiana di Jacob Frye in Assassin's Creed Syndicate e di Bjorn il Berserker in Assassin's Creed Valhalla.

Da citare anche Troy Calipso in Borderlands 3, Mark Rosen in Dead Space 3, Harris Brecken in Dying Light, Xander Flynn di Far Cry 5 e Angus Matlock in Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Merluzzo ha doppiato inoltre i personaggi di Helis in Horizon Zero Dawn, Ezreal in League of Legends, Liu Kang in Mortal Kombat X e Knuckles The Echidna nella serie Sonic e in Super Smash Bros Ultimate.

E' di Maurizio Merluzzo anche la voce di James in The Last of Us, Jack Cooper in Titanfall 2, Mortiferous in World of Warcraft e Jäger in Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Chi ha giocato a questi videogiochi e segue Maurizio su YouTube e sui suoi profili social non avrà faticato a riconoscere il particolare timbro di voce dell'artista toscano, ormai un punto cardine del doppiaggio italiano di film, videogiochi, cartoni animati e serie TV.