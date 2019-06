Mavel's Avengers: campagna principale giocabile offline, offrirà 'azione e dramma'

In occasione dell'E3 2019, si è finalmente alzato il sipario sul nuovo titolo di Crystal Dynamics: nel corso della conferenza Square Enix è stato infatti mostrato il primo trailer di gioco e presentato il cast di Marvel's Avengers.

Trascorsi ormai alcuni giorni dal reveal, continuano ad emergere informazioni sulle caratteristiche del gioco ispirato ai Vendicatori della Casa delle Idee. Dopo aver confermato che la campagna principale sarà single player, Crystal Dynamics ha infatti fornito ulteriori dettagli in merito a quest'ultima. Interrogata in merito, il team di sviluppo ha infatti confermato che potrà essere giocata completamente offline: "Una delle cose che è importante per noi è che non solo potete unire fino a quattro giocatori online e giocare con i vostri amici, ma anche che potete giocare l'intera campagna in maniera single player offline se lo desiderate". Il team ha inoltre offerto ulteriori dettagli su ciò che i giocatori possono aspettarsi dalla componente narrativa di Marvel's Avengers, argomento sul quale è intervenuto Bill Rosemann, di Marvel Games, che ha parlato di una "storia single player guidata da cinematiche colma di azione e dramma".



Ne approfittiamo per ricordarvi che Marvel's Avengers esordirà sul mercato videoludico il prossimo 15 maggio 2020: il gioco sarà disponibile su PC, Playstation 4, Xbox One e Google Stadia.