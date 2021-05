Mavel's Avengers, nuovo update: Evento Conquista della Stanza Rossa e molto altro

Alle 17:00 di questo pomeriggio Crystal Dynamics ha pubblicato il nuovo aggiornamento 1.7.0 di Marvel's Avengers, che ha introdotto il nuovo evento Conquista della Stanza Rossa, il Sistema Campione e il Catalizzatore degli Eroi, e risolto molte delle problematiche che affliggevano la campagna, il multigiocatore, l'interfaccia e molto altro.

Durante l'evento Conquista della Stanza Rossa, che vede Yelena Belova contrapporsi a Black Widow, saranno disponibili varie sale HARM hackerate con nuove serie di missioni. Queste sale HARM sono per giocatore singolo, e hanno un livello di potenza che scala da 1 a 120. Il Sistema Campione permette invece agli eroi di livello 50 di guadagnare "PE Campione", specifici per ogni eroe, per migliorare ulteriormente le capacità combattive. Ottenendo abbastanza PE campione, potrete aumentare il livello campione e sbloccare nuove abilità campione. I catalizzatori degli eroi, dal canto loro, aumentano la quantità di PE guadagnati, rivelandosi particolarmente utili per gli eroi non ancora giunti al livello 50. I catalizzatori saranno occasionalmente disponibili gratuitamente nel negozio, ma in futuro verranno messi a disposizione anche attraverso altre vie.

Oltre ai nuovi contenuti, l'aggiornamento 1.7.0 risolve anche una lunga serie di problemi. Grazie agli interventi operati dagli sviluppatori il mega alveare eroico non si ripristinerà più erroneamente, i nemici di Sinfonia in gamma minore non cadranno più fuori dal mondo, il costume Tropicale di Hulk, il costume Contro Terra di Hawkeye e il costume Sentinella di Black Widow verranno visualizzati correttamente, gli eroi non fluttueranno più in aria per un attimo o resteranno bloccati quando usano gli appigli, i tempi di caricamento cambiando i costumi dei personaggi saranno minori e i colpi finali di Kamala non verranno più visualizzati incorrettamente e non teletrasporteranno i nemici nell'animazione. Sul sito ufficiale trovate la lista completa dei problemi risolti. Già che ci siete, date anche un'occhiata alla roadmap di Marvel's Avengers per il 2021.