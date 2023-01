Maverick Games, nasce il nuovo team AAA: il direttore creativo di Forza lascia Playground

Mentre prosegue lo sviluppo del nuovo Fable, un gruppo di veterani di Playground Games ha deciso di lasciare la software house per intraprendere una nuova avventura professionale.

Con il 2023, nasce ufficialmente Maverick Games, una software house indipendente con sede in Gran Bretagna e fondata da figure di spicco del team Microsoft. A guidare il progetto sarà infatti Mike Brown, ex Direttore Creativo per la serie di Forza Horizon. Ad accompagnarlo in questa avventura, troviamo inoltre i colleghi Tom Butcher (Executive Producer), Matt Craven (CTO), Gareth Harwood (Content Director) e Fraser Strachan (Audio Director).



Ma non solo Playground Games. Maverick Games ha infatti accolto anche Ben Penrose, che lascia il suo incarico di Art Director presso Sharkmob (autori di Vampire the Masquerade: Bloodhunt), ed Elly Marshall, ex Design Director presso EA. Da Sumo Leamington, arriva invece il COO Harinder Sangha. Con un totale di dieci dipendenti, la nuova software house sorge a Leamington Spa e può contare sul supporto di una serie di investitori londinesi.



Al momento, Maverick Games non ha ancora rivelato la natura del suo primo progetto, ma a quanto pare non si tratterà necessariamente di un gioco di guida. Nell'offrire alcuni indizi, Mike Brown ha dichiarato di essere un grande fan degli open world e di avere intenzione di proporre un titolo AAA, premium e con il potenziale per trovare un'ottima collocazione nel panorama degli abbonamenti videoludici.