Maverick Proving Grounds: un nuovo survival con modalità Battle Royale da 400 giocatori

Gli sviluppatorisono lieti di annunciare, un nuovo survival game da 1000 giocatori che includerà una modalità Battle Royale in grado di ospitare fino a 400 partecipanti. Pubblicato un primo teaser trailer: lo trovate in cima alla notizia.

Dopo il successo di titoli come PlayerUnknown's Battleground e Fortnite, Improbable e Automaton provano ad innovare il panorama dei Battle Royale con un nuovo survival shooter da 400 giocatori. Grazie alla tecnologia SpatialOS di Automaton, del resto, gli sviluppatori saranno in grado di realizzare mappe da 12 chilometri quadrati, così da ospitare un grandissimo numero di partecipanti.

La prima modalità Battle Royale giocabile arriverà nel corso di questa primavera su PC e potrà ospitare fino a 400 giocatori, ma il team di sviluppo mira ad espandere il gioco fino a 1000 giocatori entro l'uscita definitiva del titolo prevista nel 2019. Considerando che Automaton ha ricevuto un finanziamento da 10 milioni di dollari e che nel progetto sarebbero coinvolte personalità come Dean Hall (il creatore di DayZ) e Bill Rooper nel ruolo di CEO (ex Blizzard e Cryptic Studios), Maverick: Proving Grounds si presenta come un progetto molto ambizioso da tenere assolutamente d'occhio.

Nell'attesa che arrivino ulteriori dettagli sul gioco, vi lasciamo con il breve teaser trailer riportato in cima alla notizia.