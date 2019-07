Mavericks Proving Grounds, battle royale da 1000 giocatori, è stato cancellato

Chiunque sia un appassionato di battle royale avrà sentito parlare almeno una volta di Mavericks: Proving Grounds, un ambizioso sparatutto le cui partite avrebbero dovuto ospitare fino a 1000 diversi giocatori.

Sfortunatamente le cose non sono andate per il verso giusto e il titolo che doveva spazzare via i pezzi grossi come Fortnite Battaglia Reale e PlayerUnknown's Battlegrounds non ce l'ha fatta e il tram di Automaton è ora in bancarotta. I fondi per il gioco sono infatti terminati e, nonostante sia stata pubblicata una patch per i giocatori della versione alpha del gioco solo qualche giorno fa, lo sviluppo si è bruscamente interrotto. L'altro gioco in sviluppo presso lo studio, Deceit, sarà affidato ad un altro team. Si tratta del secondo gioco che fa uso del motore grafico SpatialOS ad aver chiuso i battenti nell'ultimo periodo, dal momento che la notizia della chiusura di Worlds Adrift è arrivata solo qualche settimana fa.

Nel caso fosse curiosi di dare un'occhiata allo sparatutto, vi invitiamo a vedere un recente filmato di gameplay di Mavericks Proving Grounds.