Max Payne 1&2: i remake sono ancora in fase concept

L'annuncio dei remake di Max Payne e Max Payne 2 è stato accolto positivamente dal pubblico, indubbiamente si tratta di una buonissima notizia ma c'è da dire che l'uscita potrebbe esser ancora molto lontana nel tempo.

Una nota alla fine del comunicato stampa diffuso da Remedy, sottolinea come il progetto sia ancora in fase di concept: "The project is currently in the concept development stage" si legge nel comunicato. In questa fase dunque il team sta lavorando per raccogliere le idee e fare il punto della situazione prima di iniziare lo sviluppo, al momento dunque i due remake di Max Payne esistono solo sulla carta ma non ci sono demo o build da mostrare al pubblico o alla stampa.

I due giochi sono sviluppati con il Northlight Engine proprietario di Remedy e usciranno su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Pubblicazione, distribuzione e produzione sono affidati a Rockstar Games, la compagnia ha stanziato un budget in linea con quello di altri giochi AAA di Remedy.

Remedy sta sviluppando anche Alan Wake 2 in uscita nel 2023, è probabile dunque che le avventure dello scrittore abbiano la precedenza rispetto al ritorno di Max Payne e una volta pubblico il sequel di Alan Wake la compagnia finlandese si dedicherà anima e corpo al poliziotto newyorkese.