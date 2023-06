Max Payne 1 vs 2 vs 3: qual è il miglior gioco della serie?

La serie di Max Payne occupa un posto speciale nel cuore degli appassionati. Dalle sue origini su PC nel lontano 2001 il brand nato dalla fantasia di Remedy Entertainment ha conquistato il pubblico con le sue atmosfere immersive, la sua giocabilità frenetica e storie dall'alto tasso di coinvolgimento.

Ciascun capitolo della trilogia ha i propri tratti distintivi che hanno loro consentito di farsi amare dai giocatori, al punto che decretare quale sia a tutti gli effetti il miglior May Payne non è affatto semplice.

L'originale Max Payne ci ha introdotto all'omonimo personaggio, che all'epoca aveva le sembianze di Sam Lake, figura chiave di Remedy nonché writer del capostipite. I fan fecero la conoscenza dell'ex poliziotto dell'NYPD e agente della DEA, in cerca di vendetta contro gli assassini della sua famiglia, gli stessi che lo hanno incastrato come assassino del suo collega dell'NYPD Alex Balder. Armato con le sue due fidate pistole, Max si appresta a cercare la verità su quanto gli è accaduto, portando alla luce una cospirazione più grande di quanto abbia mai immaginato. Una storia dai toni noir, raccontata attraverso sequenze in stile graphic novel, tiene letteralmente incollati allo schermo nel frattempo che i giocatori restano estasiati dalla sua giocabilità TPS tanto immediata quanto frenetica. Tratto peculiare di Max Payne è il Bullet Time, meccaniche che permette di rallentare brevemente il tempo e di massimizzare così i danni inflitti ai nemici che ci circondano. Il primo Max Payne si è velocemente imposto come un'opera di culto, venendo poi convertita anche su PS2 e Xbox grazie agli sforzi di Rockstar Games.

Il successo dell'opera darà vita ad un seguito nel 2003, Max Payne 2 The Fall of Max Payne, che riprenderà l'impostazione del predecessore provando a perfezionarla ulteriormente. Due anni dopo le vicende del primo titolo, Max è tornato tra le fila dell'NYPD e indaga su un misterioso omicidio che lo porta ad incontrarsi ancora una volta con Mona Sax. I due proseguono dunque le investigazioni assieme, preparandosi a far luce su una nuova cospirazione. I toni noir del racconto restano intatti ed anche Max Payne 2 riesce a regalare grande coinvolgimento, pur senza magari compiere nessun particolare stravolgimento alla formula ludica, fedele allo stile TPS visto nel primo episodio. Forse l'impatto di Max Payne 2 non è potente come quello avuto dall'originale Max Payne, ma contribuisce comunque a rendere la serie ancora più di culto tra i giocatori.

Nonostante il successo di critica e pubblico riscosso dai due giochi, bisognerà aspettare diversi anni prima di vedere in azione Max Payne 3, pubblicato su PC, PS3 e Xbox 360 nel 2012. Un terzo capitolo che tra l'altro mette in atto diversi cambiamenti stilistici e narrativi, complice uno sviluppo passato interamente nelle mani di Rockstar Games (con Remedy a fare da consulente nelle ultime fasi di sviluppo). Vengono meno le atmosfere noir e la narrazione in stile graphic novel che hanno fatto la fortuna dei primi due giochi, lasciando spazio ad un racconto dall'impostazione più tradizionale e reso molto più cupo e crudo rispetto al passato. Lo stesso Max Payne appare un personaggio ancora più tetro e cinico, alle prese con dipendenze e problemi personali che, tuttavia, non gli impediscono di farsi carico di una nuova, pericolosa missione: proteggere la ricca famiglia brasiliana dei Branco dagli assalti del Comando Sombra. Ma come in passato, Max sarà costretto a sporcarsi le mani e fare scoperte sensazionali e pericolose. In ambito gameplay, invece, siamo davanti ad una versione modernizzata dei predecessori: siamo sempre davanti ad un TPS dal ritmo sostenuto e che fa leva sulla spettacolarità del Bullet Time. Il cambio di stile non ha accolto i favori di tutti i fan del brand, ma nel complesso Rockstar è riuscita a realizzare un prodotto di qualità che rende onore alla sua serie di appartenenza.

Ancora non sappiamo se vedremo mai un Max Payne 4, ma in ogni caso il franchise farà ritorno in futuro con i remake di Max Payne 1 e 2 sviluppati da Remedy. Adesso però concentriamoci sulla trilogia: quale ritenete sia il miglior Max Payne mai fatto?