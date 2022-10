Aspettando Max Payne 2 Remake: nuova tech demo fan made su Unreal Engine 5

Dopo lo spettacolare video fan made di Max Payne Remake, l'ormai famoso youtuber TeaserPlay ha realizzato una nuova tech demo di Unreal Engine 5 dedicata, questa volta, al secondo capitolo del già annunciato Remake di Max Payne 1 e 2.

Nel ricreare le iconiche ambientazioni dello sparatutto cult di Remedy, il creatore di contenuti specializzato in 'omaggi videoludici in salsa UE5' alle serie più celebri ha attinto all'ampio ventaglio di funzionalità del motore grafico di Epic Games.

TeaserPlay riferisce di aver utilizzato Lumen per l'illuminazione dinamica, il middleware Nanite per integrare nello scenario un'infinità di elementi poligonali in alta definizione e i tanti pacchetti di contenuti scaricabili dal Marketplace di Epic Store per chi sviluppa in ambiente Unreal Engine.

Quanto al reveal di Max Payne Remake 1 e 2, Remedy conferma di aver stretto un accordo di collaborazione con Rockstar Games per riportare in auge questa leggendaria serie. La riedizione current-gen dei primi due capitoli di Max Payne è attualmente in sviluppo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il Remake di Max Payne 1 e 2 non girerà su Unreal Engine 5 ma su Northlight Engine, il motore grafico proprietario di Remedy Entertainment debuttato con Quantum Break e che muoverà anche l'atteso thriller Alan Wake 2, anch'esso destinato a vedere la luce su PC e console Sony e Microsoft di ultima generazione.