Max Payne, 20 anni e non sentirli: tanti auguri al poliziotto in cerca di vendetta

Era il 23 luglio 2001 quando Max Payne venne pubblicato per la prima volta su PC in Nord America (in Europa dovemmo attendere qualche giorno in più), stupendo tutti quanti per la sua trama noir d'alta qualità, un personaggio iconico e meccaniche di gioco destinate a fare la storia, bullet time in primis.

Per festeggiare il compleanno di un gioco tanto illustre, Remedy Entertainment ha preparato un video celebrativo che vanta la partecipazione di James McCaffrey, il doppiatore ufficiale di Max Payne, e Sam Lake, autore della sceneggiatura nonché modello d'ispirazione per le fattezze del personaggio: a lui si deve l'iconica espressione sghemba, poi sparita nei capitoli successivi. I due, dopo aver fatto gli auguri al gioco, ringraziando il team che lo ha realizzato e i giocatori che lo hanno amato, si sono fatti prendere dalla nostalgia: McCaffrey con una riflessione sui compleanni recitata con l'inflessione di Max ("I compleanni sono come i rimpianti, continuano ad arrivare. Ognuno è una nuova cicatrice, che ti rallenta e ti trascina via..."), Lake indossando l'iconica giacca di pelle del poliziotto tormentato.

Il gioco, dopo essere stato convertito su numerose piattaforme (incluse PS2 e Xbox), tornò nel 2003 con un secondo capitolo intitolato Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Il terzo capitolo è arrivato solamente nel 2012 per mano di Rockstar Games, che ereditò da Remedy le redini del franchise. Max, purtroppo, non si fa vedere da allora. Se volete saperne di più sul capostipite, guardate la nostra puntata di MyGeneration dedicata a Max Payne.