Max Payne 3 è più bello che mai grazie al Texture Pack in 4K

In attesa che Remedy sveli tutti i dettagli sul remake del primo capitolo, alcuni appassionati hanno deciso di mettersi all'opera per dare nuova vita a Max Payne 3.

Il gioco Rockstar Games ha infatti accolto un ricco pacchetto di texture a risoluzione 4K che permette di giocare (o rigiocare) lo sparatutto in terza persona a base di bullet time con una veste grafica rinnovata. Occorre precisare che l'obiettivo di questo Texture Pack 4K non è quello di modificare ogni singola texture del gioco, ma solo quelle relative al protagonista. Non a caso, il peso del pacchetto è di 'soli' 3,5 GB. Al momento non sono stati diffusi video o immagini comparative tra la versione standard e quella 4K di Max Payne, ma è probabile che presto vedremo spuntare sui social i primi confronti.

Chiunque fosse interessato al download della mod gratuita può visitare la sua pagina ufficiale su NexusMods, il noto portale sul quale sono anche presenti tutte le istruzioni per l'installazione del pacchetto. Ovviamente occorre tenere in considerazione che l'attivazione di queste texture potrebbe avere un impatto negativo sulle prestazioni.

Prima di lasciarvi a due screenshot pubblicati dagli stessi autori delle texture in altissima risoluzione, vi ricordiamo che Max Payne 3 ha compiuto 11 anni giusto qualche settimana fa.