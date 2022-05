Max Payne 3 compie 10 anni: in arrivo l'Anniversary Edition della colonna sonora

Mentre dalle parti di Remedy proseguono i lavori sul recentemente annunciato remake di Max Payne 1 & 2, Rockstar festeggia il decimo anniversario dal lancio di Max Payne 3 presentando l'edizione speciale della Colonna Sonora, con tanto di tracce inedite.

La nuova versione della colonna sonora dell'action culto di Rockstar Games comprenderà tutti i brani originari rimasterizzati e, come citato in precedenza, delle tracce inedite del gruppo noise di L.A. HEALTH.

Max Payne 3: The Official Soundtrack (Anniversary Edition) sarà disponibile nella seconda metà del 2022 sulle maggiori piattaforme di streaming musicale. La versione in formato digitale sarà accompagnata dalla commercializzazione di un'edizione limitata su vinile, dando così modo agli appassionati di arricchire la proprio collezione.

Dalle colonne del "blog istituzionale" del Rockstar Newswire, i rappresentanti della Grande R si riallacciano all'esperienza ludica e 'sonora' di Max Payne 3 per sottolineare come "i brani della colonna sonora realizzati dagli HEALTH sono il perfetto accompagnamento in stile dark e industrial dello stato mentale confuso e precario di Max e dell’atmosfera cupa che lo circonda. In questo album hanno raggiunto nuovi traguardi con il loro sound noise inconfondibile e malinconico, e 'TEARS' è diventata un must nei loro coinvolgenti concerti".