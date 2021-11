Max Payne 3, novità in arrivo: remastered o versione retrocompatibile Xbox?

L'insider Ralph ci ha appena consigliato di stare all'erta, poiché la prossima settimana potrebbero arrivare delle novità su Max Payne 3, ultimo capitolo della serie dedicata al poliziotto maledetto creato da Remedy.

Questo è tutto ciò che sappiamo. L'insider si è infatti limitato a condividere su Twitter un artwork del gioco pubblicato e sviluppato da Rockstar Games affiancato da una didascalia estremamente stringata che recita: "la prossima settimana".

La veridicità della soffiata di Ralph è ovviamente tutta da dimostrare, ma non abbiamo potuto fare a meno di lanciarci in un paio di speculazioni. La prima ipotesi che ci è venuta in mente è quella di una versione rimasterizzata di Max Payne 3. Rockstar Games ha appena dato alle stampe il rifacimento di GTA 3, Vice City e San Andreas, dunque potrebbe fare altrettanto anche per lo sparatutto datato 2012. Altrettanto probabile potrebbe essere l'aggiunta di Max Payne 3 al programma di retrocompatibilità di Microsoft. Alcune voci non ancora confermate risalenti allo scorso mese di ottobre hanno suggerito l'arrivo di nuovi giochi retrocompatibili con Xbox... e se Max Payne 3 fosse uno di essi? Quale delle due ipotesi è la più plausibile, secondo voi?