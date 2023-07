Max Payne 3: il volto originale del protagonista è arrivato con una mod

Ci sono voluti 'solo' undici anni, ma alla fine la mod che sostituisce il modello del protagonista di Max Payne 3 con la sua versione originale è finalmente disponibile.

Sebbene la versione di Max Payne vista nel terzo capitolo sia più realistica per ragioni tecniche, i fan della serie sono ancora oggi affezionati alla sua versione originale, quella il cui aspetto è ispirato a Sam Lake, il noto sviluppatore di Remedy. Proprio per questo motivo, i modder hanno deciso di mettersi al lavoro per realizzare una versione in alta definizione del primo Max Payne da utilizzare nel terzo ed ultimo capitolo dell'IP. Probabilmente si tratta di un modello molto simile a quello che vedremo nel remake di Max Payne, che è uno dei tanti progetti in sviluppo presso gli autori di Alan Wake e Control.

Chiunque fosse interessato alla mod in questione può visitare la sua pagina ufficiale su NexusMods, sulla quale sono indicati tutti i dettagli su come procedere al download e come finalizzare l'installazione per giocare con la versione alternativa del protagonista.

Chi invece preferisce il suo stile predefinito, potrebbe essere interessato al pacchetto di texture 4K di Max Payne 3 che migliora sensibilmente la qualità grafica del personaggio.