Che fine ha fatto Max Payne, arriverà mai il quarto gioco della serie?

Max Payne non ha certo bisogno di presentazioni: è la serie che ha reso Remedy Entertainment una delle compagnie più apprezzate dai giocatori, capace di stravolgere il concept dei giochi d'azione in terza persona grazie all'ormai iconico bullet time con il quale rallentare il tempo per scatenare un'autentica pioggia di proiettili.

Dopo il secondo episodio, Max Payne 2: The Fall of Max Payne, la serie passa interamente in mano a Rockstar Games che nel 2012 pubblica il terzo capitolo del brand su PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Ma dopo Max Payne 3 della serie si sono perse completamente le tracce, con Rockstar che ha concentrato i suoi sforzi su brand di punta quali Grand Theft Auto e Red Dead Redemption. Che fine ha fatto quindi Max Payne?

Come accennato, in seguito all'uscita del terzo gioco non si è più parlato di un possibile ritorno del celebre anti-eroe omonimo. Sebbene nel corso degli anni alcuni rumor in tal senso non siano mancati, Max Payne 4 non si è mai concretizzato e, allo stato attuale, sembra estremamente difficile che Rockstar possa rispolverare il franchise e riportarlo in auge su PS5 e Xbox Series X/S con un progetto inedito.

Qualcosa però si è mosso di recente: i tre Max Payne sono stati infatti inseriti tra i 76 nuovi giochi retrocompatibili per Xbox Series X/S e Xbox One, consentendo quindi agli utenti di poter rivivere le gesta del tormentato protagonista nelle sue tre coinvolgenti avventure. Non si tratta di un nuovo gioco, ma è comunque meglio di nulla. Nel 2021 Max Payne ha compiuto 20 anni: sarebbe stato bello festeggiare l'importante anniversario con un bel Max Payne 4.