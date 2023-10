Max Payne, la classifica della trilogia: qual è il più bello?

La serie di Max Payne occupa un posto speciale nel cuore di tantissimi giocatori. Nato dalle brillanti menti di Remedy Entertainment e proseguito sotto etichetta Rockstar Games, il brand ha rivoluzionato il concetto di sparatutto in terza persona ed ha conquistato i favori di critica e pubblico grazie alle sue storie coinvolgenti.

Proprio per questo motivo è molto difficile dire quale sia a tutti gli effetti il miglior gioco della trilogia, considerata l'elevata qualità generale di ogni avventura di Max Payne. Con la serie che ritornerà in futuro attraverso i remake di Max Payne 1 e 2 sviluppati da Remedy, possiamo intanto ripercorrere i titoli precedenti e scoprire qual è il più bello: eccovi la classifica di Max Payne!

3 - Max Payne 2 The Fall of Max Payne

Dopo il successo travolgente del capostipite, Remedy si mette subito al lavoro su un seguito diretto pubblicato per la prima volta su PC nel 2003, ed ancora una volta si conferma un successo. Oltre ad un gradito perfezionamento tecnico, Max Payne 2 The Fall of Max Payne riprende la formula del gioco originale e la perfeziona dove possibile, confermandosi un TPS di gran pregio e sempre appassionante sul fronte narrativo. Manca però l'impatto e la magia del predecessore, e forse anche per questo su Metacritic la media non supera un comunque notevole 86 per l'edizione PC. Le conversioni console hanno invece fortune alterne: se su Xbox Max Payne 2 si conferma un prodotto di elevato spessore (con metascore di 84), il porting PS2 si rivela invece molto meno convincente non superando il 73 di media.

2 - Max Payne 3

Interamente prodotto e sviluppato da Rockstar Games, con Remedy che si è limitata ad un semplice ruolo di consulenza, Max Payne 3 si presenta ben diverso rispetto ai due episodi precedenti, quantomeno in termini di atmosfere. Abbandonate le tinte noir ed i filmati in stile graphic novel che hanno caratterizzato i predecessori, il terzo episodio ha toni ancora più cupi e ben più crudi, con un marcato focus sulla violenza e su tematiche forti. A non cambiare è l'azione sfrenata e piena di stile, così come una storia che sa colpire forte e farsi ricordare a lungo. I metascore parlano chiaro: 87 per le versioni PC e PS3, 86 su Xbox 360.

1 - Max Payne

Senza non troppe sorprese l'intramontabile capitolo originale si può considerare il migliore. La versione PC del 2001 si è portata a casa una media di 89 su Metacritic, la stessa ottenuta molti mesi dopo dalla versione Xbox; meno riuscita l'edizione PS2, che ottiene comunque un ottimo 80. Il discorso comunque non cambia: la prima avventura del poliziotto omonimo caduto in disgrazia (a tal proposito riscoprire con noi le 5 frasi cult più memorabili di Max Payne) diventa un fenomeno di culto grazie alla sua giocabilità esplosiva, l'innovativa implementazione del bullet time e le evocative tinte noir che permeano tutta la produzione, dalla narrativa fino alla caratterizzazione degli scenari. Max Payne è un classico che ogni videogiocatore dovrebbe provare almeno una volta nella vita.