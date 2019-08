Da Max Payne a Control: la storia di Remedy tra videogiochi, serial e fumetti

Con l'uscita di Control ormai alle porte, abbiamo deciso di ripercorrere la storia di Remedy con un video speciale dedicato allo studio finlandese che ha dato i natali a Max Payne, Alan Wake e Quantum Break.

Sulle nostre pagine vi abbiamo raccontato la storia di Remedy, il celebre studio di Sam Lake che ha lasciato un'impronta indelebile nell'industria dei videogiochi sfornando titoli come Max Payne e Alan Wake.

Tutte le produzioni della software house si sono distinte per un comparto narrativo curato nei minimi particolari, per un gameplay esplosivo e per una forte integrazione con gli altri media narrativi come il cinema, il fumetto, i serial e la letteratura. Basti pensare alle scene a vignette di Max Payne, ai dattiloscritti di Alan Wake, per non parlare della serie TV dedicata a Quantum Break.

Il prossimo gioco della compagnia, Control, non sarà certo da meno. La nuova avventura di Remedy si presenta come un'avventura criptica e affascinante, con un gameplay dinamico e un'atmosfera che sembra omaggiare opere come X-files e Oltre i Limiti, particolarmente apprezzate da Sam Lake.

Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo che il nuovo gioco di Remedy è in arrivo il prossimo 27 agosto su PS4, Xbox One e PC. Per saperne di più sul titolo, potete guardare la nostra video anteprima di Control.