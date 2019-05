Max Payne: nuova video puntata di My Generation su Ascesa e Caduta del poliziotto Remedy

La decima puntata di My Generation è dedicata a uno dei personaggi più amati dell'intera storia videoludica: Max Payne, poliziotto in preda ad un dramma personale nato dalla penna di Sam Lake, autore anche di Alan Wake, Quantum Break e del prossimo Control.

Nonostante siano passati diversi anni dall'uscita dell'ultimo capitolo della saga di Max Payne, il ricordo delle peripezie compiute da questo fiero antieroe della moderna produzione videoludica in salsa action-noir è ancora vivo nella mente di moltissimi appassionati e si riverbera nei progetti di sviluppatori, giustamente, provano a raccoglierne l'eredità spirituale.

Proiettata sulle paure di Alan Wake e sul'atteggiamento spavaldo dell'eroe di Quantum Break, l'ombra lunga del poliziotto di Sam Lake ha modificato le sfumature caratteriali degli ultimi personaggi delle avventure di Remedy Entertainment e dato modo ai fan di avvertire un perenne senso di déjà vu che sembra essere inesorabilmente destinato a ritornare calandoci nei panni di Jesse Faden, la coraggiosa protagonista di Control.

