Max Payne Remake: si tratta di un progetto molto grosso, per Sam Lake

Sebbene in questi giorni non si stia parlando d'altro che di Alan Wake 2 in concomitanza della pubblicazione degli hands-on, è emerso anche qualche dettaglio piuttosto interessante sui remake di Max Payne e Max Payne 2.

Nel corso di un'intervista ai microfoni di VideoGamesChronicle, il buon Sam Lake ha infatti risposto ad una domanda legata al rifacimento dei due giochi e ha svelato un particolare che sta inevitabilmente attirando l'attenzione degli appassionati. Il giornalista del portale ha chiesto allo sviluppatore quale fosse la portata del progetto, poiché nell'annuncio ufficiale dei remake si leggeva tra le righe che fosse qualcosa di più di un semplice rifacimento con grafica moderna.

La risposta di Lake è stata molto chiara:

Si tratta di un impegno significativo nel senso che, pur trattandosi di giochi con qualche anno sulle spalle, è impossibile pensare di migliorarli fino a raggiungere gli standard moderni e unirli in un unico pacchetto. Si tratta di un progetto molto, molto grande.

Sembrerebbe quindi che Remedy abbia tutta l'intenzione di creare un prodotto elaborato e che, con tutta probabilità, non proporrà solo un gameplay rivisto ed una grafica aggiornata. È stato poi chiesto se il protagonista avrà le fattezze di Lake come nell'originale, ma lo sviluppatore non ha voluto rispondere. In ogni caso è probabile che, per rimanere fedeli ai due vecchi sparatutto, il team decida di non alterare il volto dell'ex poliziotto.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il provato di Alan Wake 2.