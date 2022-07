Max Payne: un video immagina il remake in Unreal Engine 5 ed è spettacolare

Sappiamo che Remedy sta lavorando ai remake di Max Payne e Max Payne 2, tuttavia non abbiamo altri dettagli a riguardo. Dopo l'annuncio, c'è chi si è messo al lavoro per dare vita ad un Concept Trailer del remake... in Unreal Engine 5.

TeaserPlay ha pubblicato un video concept che mostra la possibile applicazione delle potenzialità dell'Unreal Engine 5 nello sviluppo del remake del primo Max Payne, per l'occasione possiamo rivedere la celebre sequenza d'apertura del gioco Remedy ricreata con la più recente versione dell'engine di Epic Games.

Un lavoro che mostra ancora una volta la duttilità dell'Unreal Engine 5 anche se è difficile pensare che il remake di Max Payne possa avere una simile qualità dal momento che in questo caso parliamo solamente di un concept video di due minuti e non certo di un gioco completo.

I remake di Max Payne e Max Payne 2 sono sviluppati con il Northlight Engine, lo stesso motore utilizzato per Quantum Break, Control e il futuro Alan Wake 2, i due progetti sono realizzati in collaborazione con Rockstar Games, co-proprietaria dell'IP sin dai tempi della pubblicazione di Max Payne 3 nel 2012.

Unica nota stonata? Al momento i remake di Max Payne e Max Payne 2 sono ancora in fase concept, questo vuol dire che l'uscita potrebbe essere prevista non prima di tre o quattro anni.