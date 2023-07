Max Payne vs Alan Wake, quale dei due personaggi Remedy preferite?

Nel corso della loro carriera quasi trentennale, i ragazzi di Remedy Entertainment hanno dato vita a più di un personaggio memorabile, ma con tutta probabilità i più noti e amati di tutti sono Max Payne ed Alan Wake: non a caso, sono anche gli unici due ad aver dato il proprio nome ai videogiochi che li vedono protagonisti.

Max Payne ed Alan Wake sono due personaggi estremamente tormentati, anche se per ragioni diverse. Il primo è un poliziotto di New York che, al rientro a casa dopo un'intensa giornata di lavoro, trova sua moglie Michelle e sua figlia appena nata Rose brutalmente assassinate da un gruppo di malviventi sotto l'effetto di una droga sintetica. Disperato e in preda ad un'ira atroce, Max li uccide tutti in uno scontro a fuoco, dopodiché decide di trasferirsi alla DEA con l'obiettivo di sgominare le bande che alimentano il traffico di stupefacenti. Dopo tre anni, sotto copertura, la missione di vendetta di Max Payne culmina in una folle nottata, mentre sullo sfondo si abbatte la più grande bufera della storia della città.

Alan Wake, invece, è uno scrittore in piena crisi creativa che, per rilassarsi, va assieme alla moglie Alice in vacanza a Bright Falls, una cittadina del nord-ovest degli Stati Uniti d'America. I due si sistemano in un cottage su un isolotto di Cauldron Lake, un grande lago nei pressi del paesino. Ben presto Alan scopre che Alice gli ha procurato una macchina da scrivere e preso contatti con il dottor Emil Hartman, uno psicologo per artisti, con l'intento di aiutarlo a superare il suo blocco. Alan, infuriato per ciò che ha fatto la moglie, si allontana dalla casa per calmarsi, ma al suo ritorno viene attirato dalle urla della moglie. La scorge sott'acqua e si tuffa, ma in men che non si dica si ritrova sul luogo di un incidente di cui non ha memoria. Qui trova le pagine di un manoscritto, Departure, che portano la sua firma, anche se non ricorda di averle scritte. Da quel momento s'imbarca in un'avventura a cavallo tra Stephen King e Twin Peaks, costantemente minacciato da presenze d'ombra e figure oscure, che potrà combattere solo con il potere della scrittura.

Dal noir poliziesco al sovrannaturale, Max Payne e Alan Wake spaziano tra generi differenti tra loro mantenendo diversi elementi in comune, come il tormento e l'oscurità. Quali dei due preferite? Fatecelo sapere nei commenti!