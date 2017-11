Max The Curse of Brotherhood: confermato l'arrivo dell'edizione Switch

Dopo l'uscita dell' edizione Playstation 4 , in tanti hanno sperato nell'arrivo disu Switch. Ebbene, quest'oggi possiamo confermare che il platform firmatoapproderà anche sull'ibrida di

Sull'eShop americano è infatti comparsa la scheda del titolo, fra le informazioni registrate sul portale figura anche la data di uscita e il prezzo: Max The Curse of Brotherhood sarà disponibile su Switch a partire dal prossimo 21 dicembre, al costo di 19.99 dollari. Al momento non abbiamo conferme riguardo il mercato europeo, ma è molto probabile che a breve ne sapremo di più. Per essere sempre aggiornati, vi consigliamo di tenere d'occhio la scheda di Everyeye dedicata al gioco.