Max The Curse of Brotherhood uscirà a novembre su Playstation 4

Tramite un nuovo gameplay trailer pubblicato nella giornata di oggi sui canali ufficialiha finalmente annunciato la data di uscita dell'edizione PS4 di Max: The Curse of Brotherhood

Il gioco sarà disponibile sulla console di Sony a partire dal prossimo 8 novembre in formato digitale, mentre i giocatori interessati alla versione fisica dovranno attendere due giorni in più, ovvero fino al 10 novembre. Il trailer allegato alla notizia vi offre l'opportunità di dare un primo sguardo al gameplay e alla resa visiva di questa edizione. Lo sviluppatore ha inoltre condiviso alcuni screenshot inediti, che potete osservare a fondo pagina. E voi giocherete a Max: The Curse of Brotherhood su Playstation 4?