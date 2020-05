Maxi Sconti Expert: Switch Lite, giochi Nintendo e FIFA 20 in offerta

I punti vendita Expert tornano pienamente operativi e per l'occasione viene lanciato oggi il volantino Maxi Sconti valido dal 18 maggio al 2 giugno compreso. Tra le offerte, anche videogiochi e console, ecco le promozioni attive da Expert.

FIFA 20 Standard Edition per PS4 e Xbox One viene proposto a 19.99 euro, inoltre viene messo in vendita lo sconto su Nintendo Switch Lite: la console costa 199.90 euro con un risparmio di 20 euro sul prezzo di listino, disponibili nei colori giallo, corallo, turchese e grigio. Sconti anche sui giochi per Switch, con vari titoli venduti a 49.90 euro l'uno, tra cui Animal Crossing New Horizons, Pokemon Spada e Scudo, Super Mario Party, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e New Super Mario Bros U Deluxe.

Per la lista completa vi rimandiamo allo store locator sul sito di Expert, vi basterà selezionare il punto vendita a voi più vicino per avere accesso al volantino completo ed alla tabella riassuntiva con gli orari adottati in questo particolare periodo. Ricordatevi di iscrivervi al canale Telegram offerte tech e gaming di Everyeye.it, aggiornato quotidianamente con sconti, promozioni, volantini dei negozi e offerte online.