Maximo: Ghosts 'n Goblins in 3D su PS2? Quasi!

La produzione Capcom su PlayStation 2 fu talmente ricca che si rischia di perdersi per strada tanti giochi degni di menzione. E così, dopo aver ricordato lo splendido Shadow of Rome per PS2, è il turno di un'altra piccola, grande perla per il monolite nero: Maximo.

Pensato originariamente per Nintendo 64, il lungo sviluppo del progetto ha portato Capcom a spostarlo sulla console Sony, dove esordirà a cavallo tra la fine del 2001 ed i primi mesi del 2002 in tutto il mondo. Maximo Ghost to Glory non è un semplice Action/Adventure 3D con elementi Platform: è infatti parte dell'universo di Ghosts 'n Goblins, pur raccontando una storia del tutto nuova attraverso un protagonista inedito, l'omonimo re Maximo, che ritorna al suo castello soltanto per scoprire che la sua amata regina Sophia è stata rapita da Achille, un tempo suo consigliere che vuole però prendere il controllo del regno e sposare la donna, facendo leva sulle forze demoniache degli inferi che ha evocato.

L'avventura dell'eroico guerriero attraverso un mondo interamente tridimensionale non è certo delle più semplici: proprio come la serie principale su cui si basa, anche Maximo è un gioco piuttosto impegnativo e che sa come mettere alle strette il giocatore in più circostanze. Ma l'immediatezza del gameplay, la splendida caratterizzazione audiovisiva e la sfida stimolante offerta dall'opera Capcom bastano per rendere Ghost to Glory un prodotto avvincente, imperdibile per tutti i fan di Ghosts 'n Goblins curiosi di vedere come se la cava la serie in un contesto 3D.

Il successo dell'opera, ben accolta da parte di critica e pubblico, spingerà la casa di Osaka a dare vita ad un secondo episodio, Maximo vs Army of Zin, pubblicato sempre su PS2 tra il 2003 ed il 2004. Accompagnato dall'amico Grim, il protagonista è ancora alla ricerca della sua amata Sophia, ma la ricerca viene bruscamente interrotta dall'arrivo dell'armata di Zin, un esercito meccanico che si credeva sconfitto secoli prima e che fa invece il suo ritorno per muovere guerra al regno. Il secondo capitolo riprende la formula del predecessore fendendola ancora più dinamica e dal ritmo maggiormente sostenuto, condendo il tutto con un perfezionamento audiovisivo che male non fa. Nonostante anche stavolta l'accoglienza di critica e pubblico sia positiva. Maximo vs Army of Zin sarà l'ultimo episodio ad essere realizzato, con la serie che fa così perdere le proprie tracce.

E' davvero difficile che Maximo possa fare ritorno in scena dopo praticamente 20 anni di assenza, ma chissà, mai dire mai. E restando sempre in casa Capcom, chissà se rivedremo mai la serie di Lost Planet, che intrattenne i giocatori attraverso un'interessante trilogia.