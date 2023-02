Maximum Football: svelato il primo simulatore sportivo su Unreal Engine 5

Dopo aver mostrato in video il metroidvania 2D Afterimage, i ragazzi di Modus Games presentano ufficialmente Maximum Football, un simulatore sportivo free-to-play sviluppato su Unreal Engine 5 che verrà presto lanciato in Early Access.

Il nuovo simulatore di football americano targato Modus Games, il primo dopo l'acquisizione della storica IP di Maximum Football finalizzata nel settembre del 2021, consentirà ai fan di questo sport di partecipare a numerose modalità in singolo e in rete dopo aver creato il proprio dream team.

La modalità principale di Maximum Football mette i giocatori nei panni di Capo Allenatore: prima di scendere in campo bisognerà stilare l'elenco dei convocati, partecipare alle sessioni di scouting, impostare la tattica e cimentarsi nelle sessioni di allenamento per trarre il massimo dai propri talenti e migliorare l'intesa di squadra.

L'utilizzo di Unreal Engine 5 offre agli sviluppatori l'opportunità di restituirci a schermo un'esperienza grafica e ludica di primissimo livello, con controlli fluidi e reattivi, una fisica accurata per la gestione dei contrasti e del pallone, degli stadi realistici e l'accesso multipiattaforma ai servizi live service più avanzati, ivi compreso il cross-play.

Maximum Football entrerà in Early Access su Steam nel corso di questa primavera, per poi approdare in un secondo momento su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: anche su console, il nuovo simulatore sportivo di Modus Games adotterà la formula dei free-to-play.