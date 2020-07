Maxwell's Daemons: l'FPS tutto italiano approda su Kickstarter

Nel corso delle ultime ore è stato dato il via alla campagna di raccolta fondi su Kickstarter per finanziare Maxwell's Daemons, uno sparatutto con visuale in soggettiva in sviluppo presso un piccolo team sardo.

Il gioco in questione sembra essere davvero particolare, poiché qualsiasi elemento presente a schermo è costituito da atomi e molecole e si comporta secondo precise leggi della fisica e della chimica. Questa non è una scelta casuale, dal momento che i ragazzi italiani che si stanno occupando dello sviluppo sono tre ricercatori in Chimica Fisica dell'Università di Sassari: Alberto Maria Pintus, Andrea Gabrieli e Federico Pazzona. Malgrado i temi trattati, l'obiettivo del piccolo team è quello di creare uno "sparatutto molecolare" che sia accessibile a tutti, così che anche chi non ha affrontato un percorso universitario come quello dei tre ricercatori possa comprendere le meraviglie di questo mondo.

Il gioco, che punta ad una pubblicazione entro la fine del 2021 su Steam, è attualmente presente su Kickstarter, dove la campagna di crowdfunding con l'obiettivo di raccogliere 35.000 euro sta già dando i primi frutti. La donazione minima per poter ricevere una copia del gioco al lancio è di 15 euro, invece con cifre superiori si potrà leggere il proprio nome nei titoli di coda e ricevere alcuni gadget da collezione. Se siete curiosi di saperne di più sul progetto, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale di Maxwell's Daemons su Kickstarter, dov'è possibile scoprire tutti i dettagli sui livelli delle donazioni e vedere anche alcuni il gioco in azione grazie ad alcuni brevi filmati di gameplay.

