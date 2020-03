Mazda partner di Gran Turismo Sport: svelata la RX-Vision GT3 Concept, presto in arrivo

Polyphony Digital ha dato il benvenuto a Mazda come nuovo partner ufficiale dei campionati di Gran Turismo certificati dalla FIA (Fédération internationale de l'automobile).

In seguito all'annuncio, i giocatori professionisti avranno l'opportunità di cambiare il proprio contratto di affiliazione con i costruttori. La collaborazione tra l'esclusiva PlayStation e la celebre casa giapponese ha anche dato vita ad una nuova automobile della serie Vision, ovvero la Mazda RX-Vision GT3 Concept, che debutterà ufficialmente nel gioco il prossimo mese di maggio.

La RX-Vision GT3 Concept era già stata annunciata durante le World Finals di Monaco dello scorso novembre, ma l'auto mostrata in quell'occasione non era quella definitiva. Grazie alle tre immagini pubblicate adesso, invece, possiamo ammirarla in tutto il suo splendore. Questa nuova auto della classe GT3 è basata sulla RX-Vision concept annunciata al Tokyo Motor Show del 2015, e presenta un motore rotativo montato anteriormente. Queste le sue specifiche:

Lunghezza/Larghezza/Altezza: 4590 mm/2075 mm/1120 mm

Interasse: 2700 mm

Larghezza del battistrada A/P: 1720 mm/1760 mm

Peso: 1250 kg

Distribuzione del peso anteriore-posteriore: 48:52

Potenza massima: 562 bhp

Gran Turismo Sport, ricordiamo, si è aggiornato l'ultima volta lo scorso 27 febbraio, dando il benvenuto tre nuove vetture - Aston Martin DBR9 GT1 2010, Fiat 500 1.2 8V Lounge SS 2008 e Nissan 180SX Type X 1996 - e a nuovi contenuti della modalità GT League. A differenza di quanto accaduto negli altri anni, nel 2020 gli aggiornamenti di Gran Turismo Sport arriveranno a cadenza irregolare e saranno meno corposi.