McCree di Overwatch cambia nome e Blizzard offre una modifica BattleTag gratis

Jesse McCree, di professione Pistolero e di ruolo Attaccante, personaggio tra i più famosi di Overwatch, dalla prossima settimana sarà conosciuto come Cole Cassidy. Purtroppo per lui, aveva ereditato il nome da un impiegato allontanato da Blizzard dopo essere rimasto invischiato nelle accuse di molestie e maltrattamenti piovute sulla compagnia.

La decisione sta dividendo la comunità, ma può essere considerata a tutti gli effetti irreversibile. Per par condicio, in ogni caso, Blizzard ha deciso di offrire a tutti i giocatori la medesima opportunità, ossia un cambio BattleTag gratis a tempo limitato.

"Ogni volta che introduciamo un nuovo nome, potrebbe venirti il desiderio di fare lo stesso. A partire dal 22 ottobre 2021 e fino al 5 novembre 2021, a tutti i giocatori verrà offerto un cambio di BattleTag gratis. Questo si applica a tutti coloro che non hanno un cambio di nome gratis disponibile al momento. I cambi di nome non si accumuleranno per usi futuri", di legge nel comunicato ufficiale.

Se siete interessati, potete procedere al cambio BattleTag attraverso questo modulo. Riceverete una notifica non appena la vostra richiesta verrà elaborata, un processo che potrebbe richiedere fino a quattro settimane. Nell'attesa, potete continuare a divertirvi con l'evento Halloween da Brividi di Overwatch, dotato di nuove sfide ed oggetti da collezionare.