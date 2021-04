McDelivery GGang by Machete Gaming: stasera la presentazione ufficiale!

Ci siamo! Oggi nasce McDelivery GGang, progetto eSports tutto al femminile realizzato da McDonald's in collaborazione con Machete Gaming, questa sera finalmente conosceremo i nomi delle ragazze che faranno parte della nuova squadra.

Il team prescelto avrà come coach tecnico il pro-player Sypher (già mebro di Machete Gaming) e prenderà parte a tornei e competizioni eSports internazionali oltre a eventi community con momenti di talk e gameplay con le figure più stimate nel mondo del gaming. Questo permetterà alle pro player non solo di misurarsi con i grandi nomi del settore ma anche di crescere e maturare come streamer: grazie all'esperienza e alle competenze che McDonald's e Machete Gaming metteranno a loro disposizione, le ragazze della squadra avranno l'opportunità di farsi conoscere e notare nell'universo gaming a 360 gradi su tutte le piattaforme.

La McDelivery GGang verrà presentata ufficialmente lunedì 26 aprile alle 20:00 sul canale Twitch di Machete Gaming in uno speciale evento condotto da Hell Raton e Sypher con la partecipazione di Moonryde e Hal. Una bella occasione per assistere alla nascita di un nuovo team eSports italiano che andrà a inserirsi in una scena sempre più competitiva e in continua evoluzione. Una squadra supportata da due realtà di assoluto rilievo come McDonald's e Machete Gaming