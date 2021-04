McDelivery GGang: Machete Gaming presenta la squadra eSports al femminile

I ragazzi di MacheteTV sono lieti di annunciare una nuova partnership con McDonald's in occasione della formazione di un nuovo team eSports tutto al feminile, la McDelivery GGang.

L'intento di MacheteTv, una realtà che si occupa non solo di videogiochi ma anche di musica sul suo canale Twitch, è quello di concedere alle ragazze più spazio all'interno del mondo dei videogiochi creando una formazione tutta al femminile. Machete Gaming e McDonald's uniscono le forze per creare uno spazio che le player italiane possano sfruttare per mettere in mostra il loro talento ed esprimere la propria passione verso il mondo videoludico. L'inclusione è alla base di questo nuovo team, che vuole rappresentare una realtà che non c'è mai stata nel settore degli eSports in Italia.

Il team avrà come coach tecnico il pro-player Sypher (volto già noto per chi già segue Machete Gaming) e prenderà parte a tornei e competizioni eSports internazionali, ma parteciperà anche ad iniziative dedicate alla community. Questo, naturalmente, concorrerà alla loro crescita personale sia come giocatrici che come streamer.

Sul canale Twitch di MacheteTv è proprio ora in atto la presentazione delle ragazze che sono state selezionate per entrare a far parte di questo nuovo team. Potrete dunque fare la loro conoscenza ed ammirare le loro abilità in-game grazie agli spettacolari montaggi video.