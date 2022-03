McDelivery GGang: McDonald's e Machete Gaming cercano giocatrici in tutta Italia

McDonald's e Machete Gaming aprono ufficialmente le candidature per tutte le videogiocatrici di League of Legends interessate a partecipare alla seconda edizione della McDelivery GGang, l'accademia eSport italiana sempre alla ricerca di talenti da inserire nella propria formazione di talenti di LoL.

Sulla scorta del grande successo della passata edizione del McDelivery GGang, McDonald's e Machete Gaming si preparano così ad accogliere nuovi talenti dalla dimensione eSport di League of Legends, dando spazio a tutte le videogiocatrici interessate ad una carriera da competitive player del loro MOBA preferito.

L'obiettivo dichiarato della nuova Academy è ovviamente quello di creare un luogo di aggregazione per le giovani gamer italiane che desiderano mettere in risalto le proprie capacità e portare avanti un vero e proprio percorso formativo attingendo all'esperienza dei maestri del settore come il Team Qlash.

Per questa Academy eSport, McDonald’s si avvale anche della collaborazione di Machete Gaming, il brand ideato per connettere il mondo del gaming competitivo a quello dell'intrattenimento musicale. Le candidature per l'Academy sono aperte sulla pagina dedicata fino al 5 aprile. Il team selezionato sarà supportato dallo streamer ed ex pro-player Paolo Cannone e dal coach tecnico Alessandro 'Sekuar' Sesani del Team Qlash: durante tutto l'anno accademico, Sesani aiuterà le ragazze della McDelivery GGang ad acquisire e consolidare le competenze pro-playing e streaming essenziali per trasformare la passione per League of Legends in una professione. La formazione della McDelivery GGang Academy 2022 verrà presentata nel corso di un evento digitale trasmesso su Twitch il 12 aprile.