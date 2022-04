McDelivery GGang: McDonald's e Machete di nuovo insieme, evento speciale oggi alle 19:30

Dopo il successo della passata edizione, McDonald’s e Machete Gaming proseguono l’avventura nel mondo e-Sports, continuando a puntare sul talento femminile. Le novità per il 2022 sono tante: McDelivery GGang si trasforma in una vera Academy di talenti per League of Legends e accoglierà una rosa di gamer pronte a diventare competitive player.

La formazione della McDelivery GGang Academy verrà presentata oggi alle 19.30, all’interno di un evento digitale su Twitch sul canale di Machete TV e di Paolo Cannone. Le nuove componenti del team saranno protagoniste di una live condotta da Paolo Cannone in cui potranno raccontarsi, sfidarsi con grandi gamer del mondo e-Sports e partecipare a momenti di entertainment e gameplay con la Machete Gaming e i suoi ospiti. Per l'occasione abbiamo avuto modo di approfondire la natura e l'evoluzione del progetto targato McDonald's e Machete Gaming.



L’obiettivo è creare un luogo di aggregazione per le giovani gamer italiane che possa mettere in risalto le loro capacità e portare avanti un vero e proprio percorso formativo. Anche quest’anno, per il progetto, McDonald’s si avvale della collaborazione di Machete Gaming, il brand ideato per connettere il mondo degli e-Sports a quello dell’intrattenimento musicale. Il team prescelto sarà supportato dallo streamer ed ex pro-player Paolo Cannone e dal coach tecnico Alessandro "Sekuar" Sesani del Team Qlash, che durante l’anno aiuterà le ragazze della McDelivery GGang ad acquisire e consolidare competenze pro-playing e streaming.

Domanda: Ciao, per rompere il ghiaccio ti va di presentarti ai nostri lettori e svelare il progetto GGang?

Risposta: Certo! La McDelivery GGang nasce da una collaborazione tra McDonald’s e Machete Gaming volta a creare uno spazio d’incontro per le player italiane. L’intento è quello di aiutare a crescere professionalmente e meccanicamente delle giovani che sognano di intraprendere una carriera nel mondo dello Streaming e del Gaming. Il progetto si svilupperà grazie a dei coaching individuali e di gruppo, il tutto senza tralasciare l’importanza della comunicazione e come questa debba avvenire in un modo corretto.

Domanda: L’anno scorso abbiamo potuto vivere la nascita del progetto che si è sviluppato attorno a un team tutto al femminile attivo in Apex Legends, capitanato da una delle player più forti in Europa: Sypher. Come si è evoluto nel corso del tempo, quali sfide avete affrontato e cosa vi ha soddisfatto?

Risposta: L’anno scorso il progetto ha vissuto diverse fasi: dopo un periodo iniziale di coaching di gruppo si è data maggior importanza al lavoro individuale. Man mano che le caratteristiche delle ragazze, pregi o punti sui quali lavorare, uscivano allo scoperto, si cercava di rispondere alla necessità in modo tempestivo. Oltre all’attenzione per la crescita come Player si è cercato di fornire loro degli strumenti per cercare la giusta visibilità e farsi largo nel mondo dello Streaming. Ovviamente non sono mancate le difficoltà: si sono presentate situazioni dove le ragazze non riuscivano a trovare un punto d’incontro e lo Staff ha sempre cercato un approccio molto umano ed empatico, assecondando le necessità dei singoli e del team. Piccole conquiste non sono mancate, le ragazze hanno preso parte a grandi eventi! Ad esempio PanniR, una delle ragazze del team, è stata invitata ai Twitch Rivals di Call Of Duty.

Domanda: Quanto, invece, in Italia c’è ancora da lavorare per attrarre l’attenzione di appassionati e nuovi talenti, soprattutto femminili?

Risposta: Nel corso degli anni la presenza femminile e il come questa si posiziona nel mondo del Gaming in Italia è sicuramente migliorata. Viene ancora visto come un ambiente molto maschile ma i dati sono promettenti e viene posta sempre maggior attenzione al fenomeno. Si tratta comunque di una crescita ancora in fase embrionale: le difficoltà non mancano, siamo sono all’inizio della scalata.

Domanda: Il progetto, grazie alla partnership con Mc Donald’s, entra dunque nel suo secondo anno di vita. Ambizioni e obiettivi per il nuovo anno? Cosa vi aspettate?

Risposta: La nostra più grande ambizione è quella di realizzare il sogno di queste ragazze. Desideriamo fornire loro gli strumenti per imparare a muoversi in questo difficile ambiente e dimostrare che con la giusta attenzione e dedizione si può costruire qualcosa di bello e istruttivo. Ci aspettiamo di collaborare con ragazze spinte dal desiderio di crescere e imparare e fornire loro i mezzi per migliorare le loro skill in gioco o comunicative.

Domanda: Come mai avete deciso di buttarvi su un titolo come League of Legends, con la nuova Academy?

Risposta: League of Legends è un titolo molto competitivo e si piazza solidamente nel mercato da diversi anni, è una certezza. Ci piaceva l’idea di accettare la sfida di provare l’esperienza su un MOBA dopo un anno di progetto su titoli FPS.

Domanda: Chi sono le giocatrici che faranno parte del team e come vivranno la loro esperienza?

Risposta: Non vogliamo anticiparvi troppo, per scoprire il roster del team McDelivery GGang vi basterà sintonizzarvi sul canale Twitch Machete TV il 19 aprile alle 19:30.

Domanda: Il progetto coinvolgerà non solo Machete, ma anche top streamer e creatori di contenuti. Chi sono e come verranno coinvolti? Immagino che il progetto toccherà, per così dire, su più piattaforme: dallo streaming ai social. Come si svilupperà in concreto?

Risposta: Nella prima fase del progetto le ragazze dovranno seguire un’intensa sessione di coaching, questo avverrà sia in diretta streaming che privatamente. Durante questa fase le ragazze verranno seguite da alcune figure verticali su League Of Legends: il coach Alessandro "Sekuar" Sesani, affiancato da Paolo “Paolocannone” Marcucci.

Oltre all’esperienza di coaching si presenteranno varie occasioni volte a migliorare il Team Building con eventi incentrati sull’intrattenimento dove verranno coinvolti altri talent, alcuni dei quali saranno di casa Machete. Nella parte finale del progetto vedremo le ragazze attive in vari tornei o eventi dal vivo.