McDonald's esagera: in Cina vende un Tetris portatile a forma di nugget di pollo!

Se una ventenne americana ama Tetris al punto da sposarlo, la divisione cinese di McDonald's non è da meno decidendo di lanciare una console portatile a forma di crocchetta di pollo!

Nata per festeggiare il quarantesimo anniversario dalla commercializzazione della prima porzione di Chicken McNuggets, la console portatile pensata dalla divisione cinese di McDonald's guarda proprio in direzione dello storico videogioco arcade ideato da Aleksej Leonidovic Pazitnov nel 1984.

Oltre alla caratteristica forma a pepita di pollo, la piattaforma celebrativa di McDonald's China vanta un layout di tasti funzionale e uno schermo monocromatico LCD: la console viene venduta al prezzo di 30 yuan, corrispondenti a circa 3,96 euro al tasso di cambio attuale. In calce e in cima alla notizia trovate l'immagine del McNuggets Tetris cinese e un filmato dimostrativo realizzato da uno youtuber riuscito a entrare in possesso di uno dei 400.000 modelli prodotti dalla locale divisione di McDonald's per festeggiare uno dei capisaldi della multinazionale di fast food.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione del film Tetris sulla nascita dell'iconico videogioco.